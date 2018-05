Mannen gewond na steekpartij in Steenbergen, ook dader (20) moet naar ziekenhuis

STEENBERGEN - Bij een steekpartij op een parkeerterrein aan de Wipstraat in Steenbergen zijn dinsdagmiddag rond kwart voor vijf twee mannen gewond geraakt. Een van de gewonden is de dader, een 20-jarige man uit Steenbergen. Hij is aangehouden.

Volgens de politie ontaardde een ‘zakelijk geschil’ in een vechtpartij, waarbij een van de mannen de ander stak met een mes. Beide mannen zijn zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan om te worden behandeld aan hun verwondingen. De politie is op zoek naar getuigen van de steekpartij.