Michael van Gerwen neemt lintje in ontvangst

VLIJMEN - Darter Michael van Gerwen heeft woensdag zijn koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. De inwoner van Vlijmen mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Op social media plaatste Van Gerwen foto's van de onderscheiding. Zijn vrouw Daphne was bij het officiƫle moment aanwezig.

Tijdens de lintjesregen, afgelopen donderdag, was Van Gerwen niet in Nederland om zijn onderscheiding in ontvangst te kunnen nemen. De darter was in Manchester actief in de Premier League Darts.

'Iets heel speciaals'

Van Gerwen zegt over de onderscheiding: "Dit is iets heel speciaals. Ik had niet verwacht op zo'n jonge leeftijd al een lintje te krijgen. Er is mij gezegd dat ik de jongste Ridder ben, dat maakt me erg trots. Zowel voor mij als voor mijn familie is dit iets fantastisch. Ik zal hier altijd trots op blijven."