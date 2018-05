Brabantse jongeren blijven op 4 mei de doden herdenken, ook in de toekomst

DEN BOSCH - Hoe denken Brabantse jongeren over de dodenherdenking, de twee minuten stilte en de toekomst van de herdenking. Op veel plaatsen in Brabant wordt vrijdagavond de doden herdacht van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de slachtoffers van oorlogen na die periode. Op straat peilden wij onder Brabantse jongeren de toekomst van de herdenking en ook hun betrokkenheid bij de vierde mei.

Het is meivakantie en dat betekent dat veel jongeren te vinden zijn in de grote steden. De jongeren die wij bevragen kwamen we tegen op straat in Den Bosch. Het zijn jongeren van 12 tot en met 24 jaar en ze hebben allemaal een menig over de dodenherdenking.



Herdenking is blijvend

Opvallend is dat ze allemaal een toekomst zien voor de dodenherdenking. “Ik vind niet dat het vergeten mag worden, dus wat mij betreft blijft het altijd”, zegt de 16-jarige Mark uit Eindhoven. De 12-jarige Daan uit Den Bosch is ook stellig over het blijven herdenken. “Dat moeten we nog heel lang blijven doen, omdat het wat is uit de geschiedenis en best wel heftig was.”



Hoewel het slechts om een steekproef gaat zijn de meningen over de twee minuten stilte in acht nemen eensluidend. Onderweg of voor de TV: de jongeren doen bewust mee aan de twee minuten stilte. “Thuis houden we altijd twee minuten stilte”, zegt Anne.



Twee minuten stilte is respect

De 24-jarige Jan is nog stelliger. “Om acht uur ben ik stil, dat heet respect.” Mathieu verwijst in zijn antwoord subtiel naar het aangekondigde lawaaiprotest in Amsterdam. “Ik hoop dat de rest van Nederland zich dan ook stilhoud.”



De twee minuten stilte roept bij de jongeren ook beelden en verhalen op. “Dan moet ik denken aan de Joden die vergast zijn, dat heeft me altijd aangegrepen”, zegt Mark. De 20-jarige Daniek voelt zich wat leeg bij de twee minuten. “Een bedrukt gevoel, een bedrukte stemming.”