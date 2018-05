Zoon opgepakt voor verborgen houden van dood vader, man (84) lag weken in appartement

Ook maandag nog onderzoek in Nuenen waar dode man werd gevonden. (Foto: Alice van der Plas)

NUENEN - De 51-jarige zoon van de 84-jarige Nuenenaar die weken dood in zijn huis heeft gelegen is woensdagmiddag opgepakt. De 51-jarige man wordt ervan verdacht 'meerdere keren in het huis van zijn vader zijn geweest en diens dood verborgen hebben gehouden’, aldus de politie. Hij zit vast en wordt verhoord.

Het verborgen houden van een overledene is verboden. De man is niet opgepakt voor de dood van zijn vader, zo benadrukt de politie. Er is een sectie verricht op het lichaam, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf.

ZIE OOK: Dode man in huis Nuenen is 84-jarige bewoner, doodsoorzaak nog onduidelijk

“Niemand anders lijkt te zijn betrokken bij het overlijden van de man, maar er wordt nog toxicologisch onderzoek gedaan, wat maanden kan duren”, zegt de politie. De politie vermoedt dat de man daar weken heeft gelegen.

Enkele weken niet gezien

Agenten vonden de man zondag in zijn appartement aan de Bernhardstraat. De politie ging het appartement zondagmiddag binnen na meldingen van bezorgde buurtbewoners. Zij hadden de man al enkele weken niet gezien en zagen vliegen op de ramen.

Volgens de bewoners van de flat leidde de 84-jarige bewoner van het appartement een teruggetrokken bestaan. De bewoners vertellen dat ze hem minder vaak zagen nadat drie jaar geleden zijn vrouw overleed. Wel kwam de man nog regelmatig buiten op zijn scootmobiel. Ook kwam de zoon van de man elke week langs om boodschappen te doen, soms wel twee keer per week, zo vertellen de flatbewoners.