Voor deze 60+ PSV'ers is winnen niet belangrijk: 'Behalve tegen Ajax'

EINDHOVEN - Iedere woensdag komen ze op de Herdgang bij elkaar. De PSV OldStars. Krasse 60-plussers die nog steeds een potje willen voetballen. De PSV-foundation heeft er werk van gemaakt. De trainingen staan onder leiding van professionele trainers en het enthousiasme is groot. Ook al omdat de regels van 'walking voetbal' zijn aangepast aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van oudere voetballers.

Fit blijven, bewegen en de sociale contacten zijn het belangrijkst. Het gaat dus niet om winnen of verliezen. "Behalve als we tegen Ajax spelen", zegt Riny Pasmans met pretoogjes. Deze huidige 'PSV OldStar' is al een leven lang steward in het Philips stadion. Door de supporters daar wordt hij inmiddels al 'de witte Messi' genoemd.



De witte Messi

Pasmans: "Ha ha. Ik zou niet weten waarom, maar ik heb inderdaad wel eens bewegingen op het veld gemaakt waarvan ook ik het bestaan niet wist. Maar het is een enorme leuke bezigheid. En dat ik op mijn ouwe dag nog het PSV-shirt mag dragen. Als korfballer heb ik dat ooit wel gedaan, maar als voetballer nog nooit."



Pasmans is PSV-fan, PSV-steward en voetbal-liefhebber. Maar het voetbal-project van PSV heeft meer voor hem betekend.



Nuttig, leuk en sociaal

"Ik had een doelstelling om af te vallen en een streefgewicht te halen en dat heb ik gehaald. Ik voel me nu beter en ben minder medicijnen gaan gebruiken. Het is een nuttig, leuk en sociaal gebeuren waar ik nog lang onderdeel van wil uitmaken."



Ook Jan van Rossum is enthousiast. De veteraan is al een leven lang fervent PSV-supporter en vindt het wel mooi dat hij op zijn oude dag nu ook als PSV-er voetbalt. En daarom komt hij wekelijks met plezier vanuit zijn woonplaats Schaijk naar De Herdgang.



Een droom komt uit

Van Rossum: "Je zou bijna kunnen zeggen dat een droom uitkomt dat ik hier op het PSV-complex mag voetballen met generatie-genoten uit de regio hier. Er ontstaan echt vriendschappen onder elkaar en samen enthousiast voetballen is hartstikke leuk. Ik heb heel mijn leven veel gesport en dan is dit een leuke manier van afbouwen en in conditie blijven."



Trainingen 'voor deze doelgroep'

De PSV OldStars worden getraind door sportcoach Harm Oppers. Met zijn zijn dertig jaar nog een jonkie. Maar wel fanatiek in de weer met de voetballers die zijn vader en in sommige gevallen zijn grootvader hadden kunnen zijn.



Oppers: "Het is leuk om met deze enthousiaste groep te werken. Natuurlijk houd ik rekening met de leeftijden. Ik leg met de trainingen ook de nadruk op de motorische ontwikkeling en het reactievermogen. Dat is bij deze doelgroep belangrijk. Maar het belangrijkste is natuurlijk het bewegen en het plezier."



Niet tegen Ajax, wel tegen Feyenoord

Op de website van PSV staat meer informatie over de PSV OldStars. Op 16 mei is er in het Philips stadion een OldStars toernooi. Behalve PSV doen onder meer ook Feyenoord, NAC Breda, Club Brugge en Schalke '04 daar aan mee.