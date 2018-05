Nick Viergever komt naar PSV: 'If you can't beat them, join them!' [FILMPJE]

EINDHOVEN - Nick Viergever gaat zoals verwacht bij PSV aan de slag. Viergever is de eerste grote aanwinst voor komend seizoen, de linksback tekent voor vier seizoenen in Eindhoven. Hij komt over van Ajax. PSV verwelkomt hem met een hilarisch filmpje: 'if you can't beat them, join them!'





Het was al lange tijd duidelijk dat Viergever mogelijk naar PSV zou vertrekken, maar kon PSV hem nog niet overnemen. Een aantal andere, buitenlandse clubs was ook geïnteresseerd.

De medische keuring is achter de rug en dus is Viergever nu definitief PSV'er.

Europa League

Vorig seizoen haalde hij nog de Europa League-finale met Ajax. Dit seizoen speelde hij minderdoor blessures.