Auto's belanden van de weg in de sloot bij ongelukken op A58 en A59

ROOSENDAAL - Het verkeer in West-Brabant heeft in de avondspits enige last ondervonden van twee ongelukken. In beide gevallen raakte een auto van de weg in de sloot.

Rond halfzes gebeurde er een ongeluk op de snelweg A59 ter hoogte van Terheijden, in de richting van knooppunt Zonzeel. Hierbij kwam een wagen ondersteboven terecht in een droge sloot. Het is niet bekend of er iemand gewond raakte.







Twee gewonden bij Roosendaal

Even later was het raak op de snelweg A58 bij knooppunt De Stok. Hier raakten twee mensen gewond toen hun auto’s tegen elkaar botsten. De vrouwelijke chauffeur van één van de auto’s kwam tot stilstand tegen een vangrail. De bestuurder van de andere wagen kwam meer dan vijftig meter verderop terecht in een leegstaande sloot. De voertuigen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Door de ongevallen ontstonden er files van minstens vier kilometer op de A59 en de A58.