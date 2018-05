Burgemeester Deurne luistert, maar kan niets doen voor ouder echtpaar uit Liessel

DEURNE - Burgemeester Hilko Mak van de gemeente Deurne heeft woensdagmiddag gesproken over een echtpaar uit Liessel dat mogelijk uit hun huis moet worden gezet. Het onderhoud was met vier mensen, die voor het ouder stel opkomen. Mak heeft vernomen wat de situatie met het paar doet, maar hij kan niets concreet voor hen betekenen.

Een woordvoerder van de gemeente Deurne, waar Liessel onder valt, heeft dit desgevraagd gemeld.

Eerder al demonstratie

Precies een week geleden demonstreerden honderd mensen bij het gemeentehuis in Deurne ook al tegen de dreigende uithuiszetting. Het stel was zelf niet bij het gesprek van deze woensdag. De buren die een aantal rechtszaken hebben aangespannen, waren evenmin aanwezig.



Wel bij het onderhoud waren onder anderen Jacqueline en een zus van Piet. Zij en een aantal dorpsgenoten vinden dat het paar Goossens 'kapot' wordt gemaakt. Zo hebben ze er grote moeite mee dat het stel een paardenstal moet afbreken. De Raad van State heeft dit bepaald in een procedure, die door buren was aangespannen. De stal zou illegaal zijn gebouwd op de plek waar eerst een kippenschuur stond. Mak liet zijn gesprekspartners weten dat de Raad van State het hoogste rechtsorgaan in ons land is en dat hij om die reden machteloos staat.



'Zaak onder de rechter'

Over een andere kwestie kon de burgemeester van Deurne niets zeggen, omdat die onder de rechter is. Hierbij gaat het om een zaak die de buren van het stel bij de bestuursrechter in Den Bosch hebben aangezwengeld.



De gemeente heeft het paar een omgevingsvergunning verleend om te kunnen blijven wonen in het huis waar ze nu verblijven. De buren zijn het hiermee niet eens. De rechter in Den Bosch zou 6 juni een zitting aan dit conflict wijden, maar deze zitting is uitgesteld.