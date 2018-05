Cafébaas Timo is bang voor wateroverlast en hij is niet de enige: 'Altijd Buienradar bij de hand'

EINDHOVEN - Timo Maas wordt er helemaal gek van. Bij elke stevige regenbui is het raak in zijn café ‘t Pandje in Deurne. “Als ik de regen zie aankomen op Buienradar dan word ik al bang. Ik heb twee keer in een half jaar de kelder onder water gehad.”

De volgelopen kelder bezorgde Timo een schadepost van 20.000 euro. Van de verzekering kreeg hij gelukkig wel wat terug. Maar één ding weet hij zeker: dit wil hij nooit meer. Dus neemt hij zelf grove maatregelen. Zoals zandzakken en een speciaal luik in de kelder dat water kan tegenhouden.

Enquête

Cafébaas Timo is niet de enige Brabander met wateroverlast bij extreme neerslag. Omroep Brabant inventariseerde samen met de NOS en de regionale omroepen waar de problemen na een stortbui het grootst zijn. De helft van de ondervraagden - 1247 Brabanders uit alle gemeenten - zegt wel eens wateroverlast te hebben na een stevige regenbui.

En dat maakt nog maar eens duidelijk hoe acuut het overlastprobleem door extreme neerslag in Brabant is. Sinds juni 2016, toen er extreem veel regen viel in Brabant, zijn er al extra maatregelen genomen. “Die wateroverlast van toen was pijnlijk, echt een alarmsignaal”, zeggen de woordvoerders van Waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta.

50 miljoen erbij

Maar die extra maatregelen na 2016 zijn nog niet genoeg. Om wateroverlast zoals Timo die regelmatig heeft versneld aan te pakken is er extra geld nodig. Waterschappen en de provincies Brabant en Limburg vroegen het Rijk daarom een jaar geleden om 50 miljoen euro, boven op de 200 miljoen die de regionale partijen zelf investeren. Maar dat geld is er nog steeds niet. Dat is zorgelijk. “Om ook in de toekomst ernstige schade te voorkomen zijn meer maatregelen nodig”, beaamt een woordvoerder van Waterschap Aa en Maas.

Niet alleen een nieuw riool

Maar een oplossing is complex. Het is geen kwestie van enkel en alleen een nieuwe riolering aanleggen, weten ze bij de waterschappen. Want het grootste gedeelte van de Brabantse rioleringen is prima op orde.

“Bovendien zal geen enkele riolering ooit volledig bestand zijn tegen een hoosbui”, aldus een woordvoerder van waterschap Brabantse Delta. “De omgeving moet minder kwetsbaar worden gemaakt.” Bijvoorbeeld door meer groen en minder steen en door er bij nieuwbouw rekening mee te houden dat water altijd goed weg kan lopen.

Voor cafébaas Timo kan de hulp vanuit de Waterschappen niet snel genoeg komen. “Bij een flinke regenbui rijd ik regelmatig op en neer naar het café om te kijken of alles wel goed gaat.”