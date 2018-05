Alarm, alarm, alarm: het wordt komend weekend warm

EINDHOVEN - Brabant moet er nog even op wachten, tot zaterdag om precies te zijn, maar het warme weer komt eindelijk weer onze kant op. Zondag kan het zelfs 26 graden worden. Een heuse meizomer, zeggen de experts van Weer.nl.

In de nacht van woensdag op donderdag valt er nog regen. En ook in de nacht van donderdag op vrijdag wordt het koud, zo denken de meteorologen. Een kleine meevaller: de regen zal dan minder zijn.



Warm

Het kwik in de thermometer is vanaf zaterdag allerminst minder. Vrijdag blijft het nog net onder de twintig graden in de provincie, maar zaterdag en zondag stroomt de warme lucht ons land binnen. Zaterdag, op Bevrijdingsdag, wordt het 22 graden, en zondag en maandag zal het kwik zelfs stijgen naar respectievelijk 25 en 26 graden.