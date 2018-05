De Biesbosch wordt almaar populairder, dus wil het park entree gaan heffen

WERKENDAM - Mountainbikers, watersporters en andere speciale doelgroepen zullen vanaf eind 2019 moeten gaan betalen als ze in De Biesbosch willen recreëren. Dat is althans het plan van Gerard de Baaij, de directeur van dit nationaal park. Hoeveel euro entree het park wil gaan heffen, is nog niet bekend. Tot nu toe was het park voor iedereen gratis te bezoeken.

Volgens De Baaij zijn de entreegelden noodzakelijk om het park voor alle bezoekers op hetzelfde niveau te kunnen houden. Het park wordt steeds populairder. In 2017 werden ruim 3 miljoen bezoeken geteld, bijna een verdubbeling met het aantal bezoeken tien jaar geleden. Het aantal zal naar verwachting nog verder toenemen. De Baaij: "Natuur is hartstikke in."

De Baaij denkt aan een systeem waarbij moet worden betaald voor bijvoorbeeld het varen door een bepaalde kreek of het rijden van een mountainbikepad. Voor wandelaars blijft het park gratis.

Toegankelijk blijven

De Baaij vreest dat als het park niet ingrijpt er anders voorzieningen moeten gaan sneuvelen. En dat is juist wat De Biesbosch niet wil. "We willen toegankelijk blijven voor iedereen. Maar we merken dat de huidige financiering die we krijgen van de provincie en andere instellingen, niet is berekend op de hoeveelheid bezoekers die we jaarlijks trekken."

Hoe het park de entree gaat heffen, is ook nog niet bekend. Er komt hoe dan ook geen hek om het park, garandeert De Baaij. "Slagbomen willen we ook niet. Hoe we het wel gaan doen, weten we nog niet. Het plan is echt in een beginstadium. Het is me een lieve duit waard om eind 2019 hiermee te gaan experimenteren."

Toegang betalen

Het betalen voor de toegang van een Nationaal Park is niet helemaal nieuw. Zo moeten bezoekers ook betalen als ze in de De Hoge Veluwe willen recreëren. Een kaartje voor volwassenen kost daar 9,50 euro.