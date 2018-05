Strak strak in m'n trainingspak pak... hakken op hardcore met verstandelijk beperkten

DUIZEL - Speciaal voor de bewoners van zorgcentrum de Donksbergen in Duizel geven het hardcore festival Dominator en vrijwilligersorganisatie 10.000 Hours een hardcorefeest. Voordat het gedruis los kon barsten moest er eerst van alles voorbereid worden... maar inmiddels zijn ze los!





Dinsdagmiddg werd er samen met vrijwilligers geklust aan schilderijen om de feestzaal mee aan te kleden en mooie feestkleding te maken. Bewoner Sander steekt de handen flink uit de mouwen maar kijkt vooral uit naar het grote feest van vanavond: "Ik vind de muziek heel leuk en luister er vaak naar als ik ga chillen." Hij is dus groot fan van hardcore maar moet nog wel even oefenen met 'hakken'. "Dat is best moeilijk", zegt hij met een grijns op zijn gezicht.

Mini-Dominator

Ook Nikita van Seggelen van Dominator is dolblij met het evenement en helpt al jaren mee met het organiseren van de mini-Dominator in Duizel. "Het is geweldig om te zien hoe blij iedereen is met onze komst, dat verveelt nooit". Naast het klussen en knutselen voor het hardcore-festijn worden ook andere klussen aangepakt. "De locatie heeft aangegeven dat de bewoners graag willen dat er panelen worden geschilderd en dat er een nieuwe zwembadtrap komt." Die zwembadtrap is voor algemeen gebruik zodat vanaf nu alle bewoners er gebruik van kunnen maken.