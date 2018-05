Dode bij frontale botsing in Biesbosch, achtste verkeersdode in vijf dagen

WERKENDAM - Een inzittende van een auto die woensdagavond betrokken raakte bij een frontale botsing op een weg door Nationaal Park De Biesbosch, is hierbij om het leven gekomen. Drie andere mensen die in de twee wagens zaten, zijn naar ziekenhuizen in de buurt en Utrecht gebracht. De politie heeft dit gemeld. De woordvoerster kon nog niet zeggen of het dodelijke slachtoffer een man of een vrouw is. De botsing gebeurde ter hoogte van Werkendam.

In de afgelopen vijf dagen zijn bij ongelukken in Brabant al acht mensen om het leven gekomen. Eerder op de dag kwamen zelfs twee personen om het leven bij Oirschot.



Vast in ondiep water

Het ongeluk bij Werkendam gebeurde woensdagavond rond halfnegen op de Lijnoorden. Na de botsing kwam één van de twee auto's vast te zitten in het ondiepe water van het zogeheten Gat van den Kleinen Hil. Er werden na de melding van het ongeval twee politiewagens, een ambulance en een traumahelikopter ingeschakeld.