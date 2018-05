Geheim genootschap wil speciale Brabantse Feestdag: 'We hebben reden om trots te zijn'

EINDHOVEN - Een heuse Brabantse feestdag omdat we onze trots over de rijke historie en de mooie cultuur best aan de wereld mogen tonen. Dat is waar het geheimzinnige genootschap Pacte des Cygnes voor pleit. De feestdag moet een opmars zijn voor een hoger doel: de hereniging tussen het Vlaamse en het Nederlandse Brabant. En dat is geen grap. Maar zitten Brabanders hier echt op te wachten? En wat vinden ze van zo'n feestdag? Omroep Brabant vroeg het prominente provinciebewoners.

Eerst even de achtergrond. Het genootschap Pacte des Cygnes is sinds enkele jaren actief, maar altijd in het geheim. Met stunts haalden ze meerdere keren de publiciteit, precies waar het ze om te doen was. Zo plaatsten ze in 2015 in verschillende plaatsen kartonnen borden met 'Brabant Onafhankelijk, Pacte des Cygnes'. Dat werkte inspirerend voor een ander geheimzinnig genootschap: Kantocigno. Die besmeurden bijvoorbeeld een standbeeld van Willem van Oranje in Waalwijk.

Aanhangers

Sinds dit jaar is Pacte des Cygnes ('Het Zwanenverbond') een officiële stichting die opereert vanuit Tilburg. En dat is voor de aanhangers reden om meer in de openbaarheid te komen. Een van de eerste concrete ideeën: een feestdag. Zelfs de dag is al uitgekozen: 5 juni. Historisch bepaald, want toen wonnen de Brabanders de grote slag bij Woeringen in 1288 en werd het hertogdom nog groter.

"We willen de Brabanders in het Nederlandse en Belgische deel bewuster maken van de provincie, met een kwinkslag. Zo'n dag kan daarbij helpen", zegt Peter Bluekens van het genootschap. "We zijn namelijk geen achtergesteld gebied, we hebben alle reden om heel trots te zijn."

'We zijn al fier'

Dat Brabant 'fier' mag zijn, daar is cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers het mee eens. "Maar ik geloof dat het al gebeurt. Brabant is overal al prominent aanwezig, in de sport, cultuur. Ik kom veel in Amsterdam en je merkt dat al de helft van de inwoners Brabants praat. Daar wordt op straat gewoon 'houdoe' gezegd. Het idee dat dit een achtergestelde regio is, is inmiddels volstrekt achterhaald."

Rooijakkers vindt het pleidooi voor de feestdag dan ook opmerkelijk. "Als het een grap, is het een goede grap. Als het serieus is, dan is dit een ontzettend slecht idee." Ook vindt hij de aanleiding van de feestdag, de herdenking van een veldslag, bijzonder slecht gekozen. "Het stereotype van Brabant is gemoedelijkheid, gezelligheid. Dat heeft niks te maken met heldenmoed en voor elkaar door het vuur gaan."

Niet vies van feestje

Entertainer Johan Vlemmix is normaal gesproken niet vies van een feestje. Maar een speciale Brabantse Feestdag? "Eigenlijk is carnaval al een Brabantse feestdag. En een beetje in Limburg dan. Aan meer is denk ik geen behoefte." Voor Vlemmix zelf ligt dat anders. "Ik heb het liefst elke dag een feestdag. Maar je moet ook realistisch blijven." Ook ziet hij niks in een verenigd Brabant. "Dat gaat echt een beetje te ver."

Muzikant Bjorn van der Doelen, die veel bijval kreeg met zijn petitie voor vrije dagen tijdens carnaval, is groot voorstander van extra feesten. "Ik zou zeggen: waar kan ik tekenen? Ik neem wel vrij." Maar hij vindt niet dat de Brabanders zich meer trots moeten tonen. "Waarom moet je dat aan iedereen laten zien? Het is net als foto's van je gezin op Facebook zetten om te laten zien hoe perfect het is. Brabant zou juist wat minder op de kaart mogen. Dan worden we niet te veel ontdekt en zien anderen niet hoe goed we het hier hebben."