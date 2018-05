Droom komt uit voor Virgil van Dijk, hij staat in de finale van de Champions League

ROME - Virgil van Dijk speelt eind deze maand met Liverpool de belangrijkste Europese voetbalwedstrijd van het jaar, de Champions League-finale. De Bredase verdediger plaatste zich woensdagavond met zijn club ten koste van AS Roma voor die eindstrijd.

Van Dijk vertelde na afloop van wedstrijd dat hij vorig jaar 'gewoon' als toeschouwer bij de Champions League-finale was. Toen speelden Real Madrid en Juventus tegen elkaar in Cardiff. Real won die wedstrijd met 4-1. En ook dit jaar staan de Spanjaarden in de finale.

'Een mooi potje'

"Een mooi potje", sprak Van Dijk met een grote glimlach op zijn gezicht over het aanstaande duel met Real. Het halen van de eindstrijd noemde de voetballer 'geweldig'.

Liverpool verloor woensdag met 4-2 van AS Roma in Italië. Dat maakte voor de Engelse grootmacht niet zoveel uit, vorige week werd het in eigen stadion 5-2 voor The Reds. "Deze nederlaag maakt me geen moer uit", zei Van Dijk. Voor hem is het spelen van de eindstrijd in het miljoenenbal een droom die uitkomt.

Wijnaldum ook in de finale

Oud-PSV'er Georginio Wijnaldum is een ploeggenoot van Van Dijk. Ook de middenvelder mag zich opmaken voor zijn eerste grote Europese finale. De eindstrijd wordt in Kiev gespeeld en vindt zaterdag 26 mei plaats.