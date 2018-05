Online zoeken naar historische plaatjes wordt lastig: archieven halen duizenden foto's van internet

DEN BOSCH - Pech voor mensen die digitaal op zoek zijn naar historische foto’s van bijvoorbeeld Den Bosch en Tilburg. Erfgoed ’s-Hertogenbosch en het Regionaal Archief Tilburg hebben besloten om in totaal 115.000 afbeeldingen van internet te halen. Het gaat om anonieme prentbriefkaarten en foto’s. Aan het online publiceren zitten grote auteursrechtelijke risico’s vast, zo laat het Erfgoed ’s-Hertogenbosch in een persbericht weten.

De instelling verwacht dat mensen nu welhaast verplicht worden om naar de studiezaal van een archief te komen om illustraties te kunnen zoeken en bekijken. Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft de afgelopen jaren juist veel geïnvesteerd in het digitaliseren van archiefmateriaal, inclusief het opsporen van rechthebbenden. Onder meer hierdoor is het gebruik van die online collectie explosief gestegen. Deze ontwikkeling dreigt nu te stagneren.



Verloren rechtszaak aanleiding

Aanleiding voor het besluit dat in onder meer Den Bosch en Tilburg is genomen, is een rechtszaak die Erfgoed Leiden onlangs verloor. Deze zitting ging over het online publiceren van anonieme prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw. De Leidse erfgoedinstelling heeft weliswaar beroep aangetekend, maar de archieven in Den Bosch en Tilburg willen dit niet afwachten. Ze hebben respectievelijk 35.000 en 80.000 foto’s aan het voor publiek toegankelijke domein onttrokken.



Vaak is niet bekend wie de maker is van foto’s op oude prentbriefkaarten. Auteursrechten van uitgeverijen vervallen na zeventig jaar; auteursrechten van makers pas zeventig jaar na de dood van de maker. Archiefinstellingen dachten daarom dat zij anonieme afbeeldingen ouder dan zeventig jaar via hun beeldbanken mochten publiceren.



'Publiek wordt gedupeerd'

Chantal Keijser, voorzitter van de branchevereniging, ondersteunt de beroepszaak. “Niet alleen onze achterban, maar vooral ons publiek wordt gedupeerd door dit vonnis. “Het is van het grootste belang dat dit van tafel gaat.”