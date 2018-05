Titanen staan weer tegenover elkaar: 'Michael van Gerwen is een geweldenaar'

VLIJMEN - Het is voor dartsliefhebbers een wedstrijd om van te smullen: Michael van Gerwen tegen Rob Cross. De mannen speelden eind vorig jaar een historische wedstrijd tegen elkaar op het WK. Cross won die zenuwslopende partij in de allerlaatste leg.

Van Gerwen en de Brit staan donderdagavond voor de tweede keer in 2018 tegenover elkaar in de Premier League. De eerste 'clash', begin februari, was een makkelijke prooi voor Mighty Mike.

Van Gerwen kent sowieso weinig zorgen, op het moment. Hij is zeker van een plek in de play-offs van de Premier League. En dat met nog twee speeldagen voor de boeg. Cross is officieel nog niet geplaatst voor de finaledag, maar het moet wel heel raar lopen wil hij de play-offs missen. Dat zal niet gebeuren.

De tekst gaat verder onder de stand in de Premier League.

Het duel tussen Van Gerwen en Cross, donderdagavond, lijkt een mooi opwarmertje voor de finaledag van de Premier League. Die is over twee weken in Londen. Als de stand in de competitie blijft zoals hij nu is, kunnen de mannen elkaar pas in de finale treffen. Dat zou een fraaie titanenstrijd zijn tussen de nummer één van de wereld (Van Gerwen) en de regerend wereldkampioen (Cross).

'Het wordt een grote uitdaging'

De Brit is complimenteus richting zijn grootste concurrent. "Michael is de nummer één van de wereld en dat is natuurlijk niet zomaar", zegt Cross in aanloop naar de partij van donderdag. "Michael is een geweldige speler. Ik weet dat ik super moet gooien om hem te kunnen verslaan. Dat wordt een grote uitdaging."

Het duel tussen Michael van Gerwen en Rob Cross is donderdagavond, zoals gebruikelijk, LIVE te volgen in een blog op onze app en site.