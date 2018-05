Tilburgse politie pakt filmende lastpost op

TILBURG - Een buspassagier was woensdagmiddag ter hoogte van de Rueckertbaan in Tilburg onwel geworden. De hulpdiensten waren gekomen om het slachtoffer te reanimeren, maar ze werden lastig gevallen door een man. Hij riep in het Engels dat ze verkeerd bezig waren. Toen hij ook nog van heel dichtbij ging filmen, was voor de politie de maat vol.

De politie had de man verteld dat hij achteruit moest gaan om de hulpverleners ruimte te geven, maar daar trok hij zich niets van aan. Na de waarschuwing begon hij de situatie te filmen met zijn mobiele telefoon. Volgens de politie was hij dronken.

Privacy

Een van de agenten was in gesprek met de dochter van de onwel geworden man. De man filmde ook hen van dichtbij. De agente eiste dat de man de opnamen zou verwijderen vanwege de privacy van de vader en dochter. De man tikte wat op zijn scherm en vertelde dat hij de opname had gewist. Als bewijs liet hij een wit scherm zien.

De agente, die het toestel goed kent, zag dat hij het verkeerde scherm liet zien. De politie wilde het mobieltje meenemen om het filmpje op het bureau te verwijderen, maar daar was de man het niet mee eens. Opnieuw weigerde hij om hulpverleners wat ruimte te geven. De man werd daarom aangehouden door de politie.

De man die in de bus onwel werd, is naar het ziekenhuis gebracht.