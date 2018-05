Onderzoeksraad komt donderdag met rapport over aanvaring stuw Grave

GRAVE - De Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteert donderdag de resultaten van het onderzoek naar het ongeluk met de sluis in Grave. Op 29 december 2016 voer een schip tegen de stuw. Daardoor daalde het waterpeil in de Maas en was er bijna een maand geen scheepvaartverkeer mogelijk tussen Sambeek en Grave.

Kort na het ongeluk werd er een nooddam aangelegd, waardoor de schepen weer konden varen. De reparatie van de stuw zelf duurde tot juli 2017.

Benzeen

De Tsjechische schipper die met zijn schip vol benzeen tegen de stuw botste kreeg een boete van 1400 euro. Het OM vond dat hij de binnenvaartregels heeft overtreden door zijn aankomst bij de sluis niet aan te kondigen via de marifoon.

Op het moment van de aanvaring was het erg mistig. Hoewel er benzeen aan boord was is er geen gevaar voor een ontploffing geweest. Evenmin heeft de schipper collega’s in gevaar gebracht omdat er op dat op moment geen schepen in de buurt waren.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft niet alleen de oorzaak van de aanvaring onderzocht. Ook is gekeken hoe de instanties de gevolgen hebben aangepakt.