Jongetje (8) zwaargewond na aanrijding met auto

HELMOND - Een jongetje van acht jaar is zwaargewond geraakt door een aanrijding met een auto in Helmond. Volgens omstanders is hij gewond aan zijn hoofd. Het jongetje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde woensdagavond ter hoogte van de Gazellelaan in Helmond. Het jongetje stak op zijn fiets over en werd geschept door een auto.









Ernstig gewond

De jongen is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. De chauffeur van de auto raakte niet gewond. Vanwege de ernst van de verwondingen van het kind is de Verkeers Ongevallen Analyse van de politie ingezet om onderzoek te doen naar de toedracht van de aanrijding.