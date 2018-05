Plafond Zeeman komt naar beneden door lekkende hennepkwekerij bovenbuurman [VIDEO]

KAATSHEUVEL - Een hennepkwekerij boven de Zeeman aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel heeft de complete winkelvloer onder water gezet. Waarschijnlijk is er iets fout gegaan met de watertoevoer van de plantage. Delen van het plafond zijn naar beneden gekomen.

Vanochtend rond half acht kreeg de meldkamer een seintje. Het water kwam via de ingang naar buiten gelopen. Binnen sijpelde het water langs de muren. De brandweer en politie ontdekten al snel de oorzaak van de wateroverlast; op de twee verdiepingen boven de winkel was een hennepkwekerij. Ze hebben meteen de elektriciteit afgesloten. In de winkel is het een ravage. Overal liggen witte plafondplaten op de vloer.





De twee verdiepingen zijn niet bewoond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Of Zeeman donderdag nog open kan, is niet waarschijnlijk. De winkel heeft veel schade. Een gespecialiseerd bedrijf zal de hennepkwekerij opruimen.