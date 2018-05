TU/e ontwikkelt 'blaadjes' om zonne-energie mee op te vangen: 'Het werkt als een antenne'

EINDHOVEN - Een klein kunststof blaadje dat in je hand past. Dat is alles wat er nodig is om zonne-energie mee op te vangen. Hoofd docent chemie op de Technische Universiteit Eindhoven, Timothy Noël, laat het door zijn onderzoeksteam ontwikkelde blaadje trots zien. Hij hoopt dat het zal worden toegepast in de chemie: "Daar kunnen ze wel wat imagoverbetering gebruiken."

Het fel oranje gekleurde kunststof blaadje past alvast goed bij Nederland, grapt Timothy Noël. Hij hoopt dat het zal worden gebruikt in de chemische industrie om zonne-energie mee op te vangen. Nu gebruikt die industrie nog fossiele brandstoffen. "Zonne-energie is gratis, maar de industrie is nogal behoudend", zegt de onderzoeker. Hij denkt dat het gebruik van zonne-energie kan bijdragen aan een beter imago van de chemische industrie.













Om genoeg energie te krijgen zijn er natuurlijk veel meer blaadjes nodig. Die kunnen dan weer andere kleuren geven. Dat kan een wat fleuriger beeld geven van de vaak grauw ogende chemische industrie. ''Toen ik in mijn schooltijd in de haven van Antwerpen ging kijken, schrok ik mij rot van wat ik zag", zegt de Vlaming.

Natuur

Het idee om een kunststof blad te gebruiken voor zonne-energie komt uit de natuur: "In de natuur vangen bladeren ook licht op als energie om te groeien, zo'n kunststof blad is een kleine energiecentrale", zegt Timothy. Hij hoopt dat de chemie zijn vinding gaat gebruiken om met de gratis energie medicijnen te gaan maken: "Maar de chemie is nogal conservatief, dus wat politieke steun daarbij zou mooi zijn."