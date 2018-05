Weer problemen bij Haringvlietbrug, verkeer moet op snelweg omkeren

BERGEN OP ZOOM - Door een technische storing was de Haringvlietbrug afgesloten. Rond elf uur stond er vier kilometer file. Verkeer moest omrijden via Dordrecht (A15, A16, A17, A59). De slagbomen wilden niet meer omhoog. Omdat het probleem niet snel kon worden opgelost, moest het verkeer op de snelweg onder begeleiding omkeren, aldus Rijkswaterstaat. Rond twaalf uur was het probleem opgelost.

Het was de tweede grote storing in een week tijd. 26 april stond de brug open en wilde niet meer naar beneden.