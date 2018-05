'Ik was in tranen', dronken man viel nog meer mensen lastig in bus Tilburg

TILBURG - De vervelende man die woensdag de hulpdiensten lastig viel, toen die een onwel geworden man wilden reanimeren in een bus in Tilburg viel van tevoren nog meer passagiers lastig. Dat vertelt een ooggetuige.

"De man kwam achter mij zitten toen ik de bus instapte", vertelt de vrouw. "Hij keek me eerst vies aan, maar begon me daarna aan te spreken. Hij zei dat hij net in Nederland was en vrienden zocht. Hij vroeg me of ik vriendjes met hem wilde worden."

'Je bent een mooi meisje'

De vrouw probeerde de man - "Hij was heel dronken, stonk ook naar drank en was heel vies" - af te wimpelen, maar hij hield niet op. "Je bent een mooi meisje", liet hij weten. "Hij wilde vervolgens weten of ik een vriend heb. Nou, die heb ik en dat zei ik hem ook. Ik was mijn vriend op dat moment ook aan het appen, want ik vond die man eng." Daarna deed ze - in een poging van de man af te komen - haar oortjes in, maar de man stopte niet. "Mag ik je nummer?", probeerde hij. "Wat is je leeftijd? En je naam?"

Ze vroeg hem daarop hardop 'waar dit op sloeg'. "Je bent twintig jaar ouder dan ik!" Ze probeerde uit te vogelen waar de man uit de bus moest. "Hij zei me dat hij dat niet wist, want hij had een vrije dag."

'Ik was helemaal in tranen'

De man hield pas op toen een man in de bus - in de buurt van de Rueckertbaan - niet lekker werd. "Het slachtoffer werd op de grond gelegd. Hij werd helemaal grijs en je zag schuim uit zijn mond komen", vertelt de vrouw. "Vervolgens begon de man die mij lastigviel zich daarmee te bemoeien."

Hij riep in het Engels dat ze verkeerd bezig waren en ging met zijn telefoon de situatie van heel dichtbij filmen: het slachtoffer, zijn dochter, de hulpverleners en de agenten. De politie vroeg de man afstand te houden, maar daar trok hij zich niets van aan. Uiteindelijk werd hij aangehouden.

De vrouw die hij als eerste had lastiggevallen, was toen de bus al uitgerend. "Ik was helemaal in tranen."

'Wat kan me gebeuren?'

De vrouw wil met haar verhaal mensen waarschuwen, legt ze uit. "Het was halfeen 's middags, in een bus. Je denkt: wat kan me gebeuren? In de bus zaten nog een paar andere mensen, maar die hebben me niet geholpen."