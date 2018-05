Hoe kan het dat er zoveel verkeersdoden vallen in Brabant?

EINDHOVEN - Met acht verkeersdoden in een week tijd ontstaat de vraag wat de oorzaak is van al dat leed. Ligt het aan slechte verlichting of smalle wegen? Het vinden van een antwoord is niet eenvoudig, maar wél belangrijk om ongelukken te voorkomen, zeggen experts. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de belangrijkste oorzaak van alle ongelukken de mens zélf.

Na zo'n week met ongelukken zou je het niet denken, maar in Nederland daalt het aantal dodelijke slachtoffers. In 2016 stierven 629 mensen in het verkeer, in 2017 waren dat er 613. Maar het aantal mensen dat zwaargewond raakt, stijgt. Per jaar zijn dat er zo'n 2100.

'Niet één oorzaak'

Volgens verkeersdeskundige Ruud Hornman zijn de ongelukken van afgelopen week te verschillend om één bepaalde oorzaak aan te wijzen. "Dat is statistische ruis die nu ontstaat. Ik zie geen trend. Afleiding achter het stuur is wel een verbindende factor. De politie vertelt niet, uit medeleven met de nabestaanden, hoe iemand om het leven is gekomen. Of hij met zijn telefoon bezig was toen hij zichzelf te pletter reed."

Juist deze informatie kan anderen bewust maken van het gevaar op de weg. Ook Veilig Verkeer Nederland vindt dat er meer onderzoek moet komen naar de oorzaken van ongelukken. "Als je niet weet wat de oorzaak is, is het lastig om actie te ondernemen. We moeten weten hoe problemen ontstaan", zegt Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland.

In je kuit gebeten

Het ministerie gaat de komende tijd vijftig miljoen euro investeren om wegen veiliger te maken. Dat geld gaat gedeeltelijk naar het onderhoud van rijkswegen, dat zijn wegen die worden onderhouden door het Rijk. De provincies mogen een beroep doen op de andere 25 miljoen. Maar voordat geld naar het verbeteren van wegen gaat, moet eerst bekeken worden waarom wegen zo gevaarlijk zijn.

"Ben je ooit door een weg in je kuit gebeten? Nee? Dan is een weg dus niet gevaarlijk, de gebruikers zijn gevaarlijk", zegt Hornman. Vooral bij eenzijdige ongevallen zoals afgelopen zondag in Heeze is het moeilijk om een oorzaak aan te wijzen. "Het kan aan een te hoge snelheid liggen of het overschatten van eigen rijkunsten, dat zien we overigens vaak bij jonge bestuurders." Volgens VVN zorgen weggebruikers in 90% van alle gevallen voor de ongelukken.

Het overzichtelijk maken van wegen kan averechts werken. Als een weg er gevaarlijk uitziet blijven mensen bij de les. Volgens verkeersdeskundige Hornman vervelen mensen zich in de auto. "Als mensen zich veilig wanen, gaan ze andere dingen doen zoals appen of hun mail checken. Ze gaan zich dan juist onvoorzichtig gedragen."

Achttien jaar geleden kwam er voor het eerst aandacht voor alcohol in het verkeer. De BOB-campagne is nog steeds een succes. Bewust Offline Bestuurder zou een aanvulling kunnen zijn in deze campagne. VVN ziet daar niets in. Stophorst: "De power van dit merk is dat het al achttien jaar hetzelfde is. Ik vraag me ook af of zo'n campagne zou helpen tegen de telefoon in het verkeer."

Hij denkt dat andere middelen beter helpen, zoals een premiekorting op de autoverzekering bij goed gedrag. Stophorst blijft hoopvol. "Twintig jaar geleden was het sullig om een glaasje fris te bestellen in de kroeg, nu is dat heel gewoon. We vinden alcohol in het verkeer asociaal gedrag. Dat moeten we ook hebben bij het gebruik van de mobile telefoon in het verkeer."

De dodelijke ongelukken van de afgelopen vijf dagen:

- Twee doden bij eenzijdig ongeluk op de A27 bij Oosterhout.

- Een vrouw kwam om bij een ongeluk in Heeze.

- Twee doden als auto tegen boom botst in Tilburg.

- Man en vrouw overleden na frontale botsing Oirschot.

- Dode bij ongeluk in Biesbosch.