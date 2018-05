Langer onzekerheid voor omwonenden, besluit toekomst Gilze-Rijen en Woensdrecht weer uitgesteld

WOENSDRECHT - Het besluit over de toekomst van de militaire vliegvelden in Woensdrecht en Gilze-Rijen is weer uitgesteld. Dat betekent dat omwonenden nog langer in onzekerheid blijven. Mogen de vliegvelden uitbreiden? Moeten er meer huizen aangepast of gesloopt worden?

In 2008 is afgesproken dat er binnen vijf jaar een luchthavenbesluit zou komen over de diverse militaire luchthavens in Nederland. Daarin staat afspraken over het gebruik en de relatie met de omgeving. Het lukte niet om dat besluit voor 2014 te nemen, de termijn werd al twee keer verlengd tot november 2018. Voor Volkel zijn inmiddels afspraken gemaakt. Minister Barbara Visser stelt het besluit over de toekomst in Gilze-Rijen en Woensdrecht nu weer met drie jaar uit. Zonder uitstel zou er niet meer gevlogen mogen worden.

In Woensdrecht zijn er door de komst van een nieuw distributiecentrum voor reserveonderdelen van het F35-jachtvliegtuig en door de bouw van een motorentestcel nieuwe  geluidsberekeningen nodig. 

In Gilze-Rijen hebben bewoners last van trillingen als de Chinook-helikopters vliegen. Hier is al onderzoek naar gedaan. Defensie wil graag knopen doorhakken, maar moet wachten op de behandeling van verschillende bezwaren.