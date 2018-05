Deelname aan carnavalsoptocht in gevaar voor Bergse bouwclub, voor 6000 euro aan gereedschap weg

BERGEN OP ZOOM - Al 44 jaar doen ze mee aan de optocht in Bergen op Zoom. Langzaam groeiden de Krabbekweekers uit tot een van de grootste bouwclubs van de stad. Maar deelname aan de optocht van 2019 komt in gevaar nu er voor 6000 euro aan gereedschap is gestolen.

De lijst met verdwenen spullen is behoorlijk lang. Slijptollen met verschillende diameters, meerdere schroefmachines, een decoupeerzaag, betonscharen, laskabels, steeksleutels en schroevendraaiers zijn weg.

De bouwclub kan de schade niet bij de verzekering verhalen, vertelt voorzitter Willem Ditmer. "We zijn niet verzekerd, dat is niet op te brengen."

Niet de eerste inbraak

Er werd al twee keer eerder ingebroken bij de carnavalsclub. Ongeveer zeven jaar geleden verdween er ook veel gereedschap. "Die dader is later wel gepakt, maar van een kale kip kun je niet plukken."

De inbrekers gingen het afgelopen weekend rigoureus te werk, blijkt uit camerabeelden. "Het was een ramkraak. In het trekoog van de auto hebben ze een lans gemonteerd waarmee de vluchtdeur van ons bouwkot is vernield."

In augustus moet de bouw van de nieuwe carnavalswagen beginnen. "We hopen dat er mensen zijn die ons aan gereedschap kunnen helpen. En als er mensen zien dat er ergens veel gereedschap wordt aangeboden, horen we het ook graag."