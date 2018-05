Fonkelnieuw clubgebouw voor VV Oosterhout: 'De zon schijnt weer'

OOSTERHOUT - De klap was groot toen een uitslaande brand twee jaar geleden de kantine van VV Oosterhout volledig in de as legde. Het gebouw was nog maar een paar jaar oud, maar afgezien van de ondergrondse kleedruimtes bleef er weinig van over. Maar de club wist de draad weer snel op te pakken en neemt komend weekend het hernieuwde complex weer in gebruik.

Clemens Piena, bestuurslid van VV Oosterhout, herinnert zich de chaos die de brand teweeg bracht nog maar al te goed.. "Ik heb zelf bij de brandweer gewerkt dus toen ik hier op die eerste oktober in 2016 arriveerde, zag ik wel dat er weinig meer van het gebouw te redden was."

Alles, van de tribunes tot aan de koelinstallatie voor het bier, was door de brand en de rook vernield. "Het plafond van de kantine loopt door boven de tribunes en is helemaal van hout. Dat was in het oorspronkelijke gebouw ook zo en daar heeft de brand razendsnel vat op gekregen."

Wat de oorzaak van de brand is geweest is nooit helemaal exact vastgesteld, maar zeker is wel dat de brand is ontstaan in de elektriciteitskast.

Betegelde wanden in kleedruimtes

De kleedruimtes zijn deels ondergronds en bleven gespaard. Maar bij de herbouw kregen ze betegelde wanden. "Dat is een van de kleine aanpassingen die we hebben gedaan toen we na de brand weer gingen herbouwen. Er is ook een wandje in de kantine wat meer naar voren gehaald, maar eigenlijk kun je zeggen dat dit wat er nu staat een kopie is van het oorspronkelijke gebouw."

Het ballenhok is de eerste ruimte die nu volledig is ingericht. "Dat was een mooi moment, de terreinknechten waren heel blij dat ze deze week vanaf hier de ballen weer konden uitgeven", zegt Clemens Piena glimmend van trots.

Multifunctioneel gebouw

"We delen het pand met heel veel andere verenigingen uit Oosterhout. Sommige daarvan, waaronder de handbalverening en de beachvolleybalclub, hebben nu ook hun eigen kasten." Ook de naschoolse opvang maakt gebruik van het complex en de vergaderkamers zijn regelmatig gevuld door bijeenkomsten van bijvoorbeeld De Zonnebloem en Terres des Hommes.

Komend weekend worden de kleedruimtes voor de eerste keer gebruikt en de kantine gaat eind mei in functie. "Onze toekomst wordt net zo mooi als het weer de komende dagen", voorspelt Clemens Piena.