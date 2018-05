Vrouw uren vastgehouden en verkracht: vier jaar cel voor dader

EINDHOVEN - Een 31-jarige man uit Alkmaar moet vier jaar de cel in voor de ontvoering en verkrachting van een vrouw in Eindhoven. Een 45-jarige man uit Son en Breugel krijgt een jaar celstraf voor medeplichtigheid.

De verdachten spraken op 27 mei rond vier uur een vrouw aan bij het station in Eindhoven. Ze liep met de mannen mee naar hun auto, waar ze werd vastgepakt en ontvoerd. Ze hebben haar urenlang vastgehouden in de woning van de man uit Son en Breugel. Hier werd ze gedwongen om seksuele handelingen te verrichten bij de man uit Alkmaar.

Na haar vrijlating waarschuwde de vrouw de politie bij een tankstation in Son en Breugel. De verdachte uit Eindhoven werd op 10 oktober al opgepakt. Hij meldde zich op het politiebureau nadat de zaak aandacht had gekregen in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. De man uit Alkmaar werd zestien dagen later gepakt. Uit het politiedossier blijkt ook dat de vrouw een aantal dagen na de ontvoering een zelfmoordpoging deed. De politie gaat ervan uit dat dit met elkaar in verband staat.

Bekende van de politie

De man uit Alkmaar is in 2011 al veroordeeld tot zes jaar celstraf voor het plegen van geweld en het handelen in wapens. De man uit Son en Breugel krijgt een lagere straf omdat hij niet verantwoordelijk wordt gehouden voor de verkrachting. Het is niet zeker dat hij wist wat de medeverdachte het slachtoffer aan zou doen in de woning. Ook was zijn rol in de ontvoering kleiner: de hoofdverdachte nam het initiatief om de vrouw in de auto te duwen en mee te nemen.