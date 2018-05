Leegloop bij zwemvereniging door sluiting van zwembad De Schelp

BERGEN OP ZOOM - De langdurige sluiting van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom zorgt voor grote problemen bij zwem- en polovereniging De Krabben. Bijna vijftig leden houden het voor gezien. Meedoen aan de competitie is er ook niet bij.

Zwembad De Schelp ging begin maart op slot, nadat bleek dat er problemen waren met de staalconstructie van het gebouw. Er werd roest gevonden op bouten en moeren in de draagconstructie. Wanneer de zwemmers er weer terecht kunnen, is nog niet duidelijk.

Voorzitter Fred van den Kieboom ziet de toekomst somber in. "Bij het waterpolo hebben we geen problemen, dat is een teamsport. Maar bij het zwemmen zien we veel opzeggingen." De Krabben heeft 250 leden, van wie er ongeveer 150 zwemmen. "Eenderde heeft dus al opgezegd, ook trainers en begeleiders. Als de ene weggaat, gaat de andere ook."

Er zijn wel andere zwembaden waar de leden terecht kunnen, maar volgens Van den Kieboom gaat het om tijden waarop veel leden niet kunnen. "We hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat we na de zomer weer in het bad terecht kunnen, hopelijk gaat dat lukken. Anders wordt het heel zwaar voor ons. We moeten eigenlijk nu al aangeven in welk bad de waterpoloërs voor hun competitie terecht kunnen."