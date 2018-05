Buddy to Buddy wint het Appeltje van Oranje 2018: 'we zijn enorm blij'

De winnaars uit Breda Hannah en Anna staan in het midden (Foto: Buddy to Buddy)

BREDA - Het Buddy to Buddy project heeft de felbegeerde prijs 'het Appeltje van Oranje 2018' gewonnen. Het project, begon in Zutphen en kwam later naar Breda, ontvangt deze prijs omdat zij vluchtelingen aan Nederlanders koppelen op basis van gemeenschappelijke interesses en gelijkwaardigheid.

"Het is een geweldige prijs. Een bekroning op ons werk", zegt de oprichtster van de Bredase tak Hannah Wiersinga. De student aan de Avans Hogeschool begon in 2017 samen met Anne van Engelen Buddy to Buddy in Breda. Samen koppelden ze honderdvijftig vluchtelingen aan Nederlanders en als het aan hen ligt, worden het er nog veel meer.

Gat in de markt

"Er wordt heel veel gedaan voor vluchtelingen, maar er zijn maar weinig voorzieningen in de behoefte aan sociaal contact." In dat gat in de markt doken de twee studenten en startte met het Buddy to Buddy project. Vluchtelingen en Nederlanders die gekoppeld worden leren elkaar in een traject van vier maanden goed kennen. De eerste keer ontmoeten koppels elkaar bij een feestelijk matchingsdiner. Daarna ondersteunt Buddy to Buddy verschillende leuke activiteiten zoals gezamenlijke etentjes.

Lees ook: Lianne is buddy van Saleh uit Syrië: 'Met vluchtelingen praten in plaats van over'

In januari dit jaar werd bekend dat Buddy to Buddy kanshebber was voor het Appeltje van Oranje 2018 van het Oranje Fonds. Een tiendaagse stemrace volgde en Buddy to Buddy won de meeste publieksstemmen. Uiteindelijk bleven er twaalf genomineerden over en viel dinsdag het beslissende woord. Buddy to Buddy is de beste.

Het Oranje Fonds reikt de Appeltjes van Oranje jaarlijks uit aan organisaties die een groot verschil maken voor mensen in de samenleving. Dit jaar staat de prijs in het teken van ‘Jong en Sociaal Ondernemend'. Daarmee gaan de Appeltjes van 2018 naar mensen onder de 35 jaar die een maatschappelijke impact maken door zich in te zetten voor een mooie samenleving.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van vijftienduizend euro. Koningin Maxima zal de prijs in juni in Paleis Noordeinde uitreiken. "We gaan met alle vestigingen de prijs ophalen. Het is echt heel cool".