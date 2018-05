Boer Peer maakt het niet meer mee, maar z'n film draait met live-muziek in het Theater aan de Parade

Boer Peer in zijn keuken (still uit de gelijknamige documentaire).

DEN BOSCH - Het is jammer dat de hoofdrolspeler het zelf niet meer kan meemaken, maar ‘Boer Peer’ blijft de aandacht trekken. Onlangs kreeg de documentaire over deze boer uit Maliskamp een NL Award, waarna de film werd herhaald bij Omroep Brabant. Eind volgende maand wordt de documentaire eenmalig met live-muziek van onder anderen trompettist Eric Vloeimans. Dat gebeurt in het Theater aan de Parade in Den Bosch vertoond,

Peer Smulders, over wie de film gaat, leefde en werkte bijna honderd jaar in zijn vervallen boerderij. Documentairemaker Daan Jongbloed wist zijn vertrouwen te winnen en filmde Peer tijdens de laatste tien jaar van zijn leven.







Première tijdens filmfestival

Zijn indringend portret ging vorig jaar in première tijdens het Nederlands Film Festival. Eerder dat jaar kwam Smulders op 97-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval in Rosmalen.

De film heeft door het hele land vele uitverkochte zalen getrokken en diverse prijzen gewonnen, waaronder recent de NL Award voor de beste documentaire van de regionale omroepen. De bijzondere vertoning vindt op 30 juni plaats. Trompettist Eric Vloeimans en cellist Jörg Brinkmann zullen de film met live-muziek begeleiden.