Vele dodelijke verkeersongevallen zorgen ervoor dat het onderzoek langer kan duren

De trieste aanblik na het dodelijke ongeluk in De Biesbosch (foto: FPMB Joost Korporaal).

WERKENDAM - Acht verkeersdoden in vijf dagen tijd, het geeft de politie handenvol werk. Door de vele ongevallen loopt de werkdruk bij de verkeersongevallendienst op. Het kan daardoor langer duren voordat de oorzaak van de verkeersongevallen in Werkendam, Oirschot, Oosterhout, Heeze en Tilburg bekend is.

"Zo'n onderzoek duurt altijd een paar weken. Bij een ernstig ongeval wordt door de recherche eerst technisch onderzoek gedaan. Ze stellen sporen vast en meten de remweg op. Die data gaat naar de verkeersongevallendienst, die het verwerkt in computermodellen. Soms maken ze hele 3D-modellen. En er moeten mensen worden gehoord. Door het aantal zware ongevallen, is de werkdruk opgelopen en kan onderzoek langer duren", zo meldt de politie.

Iedere regio heeft een eigen forensisch team, dat de verkeersongelukken onderzoekt.