Beveiligers die kluisjesrovers zouden hebben binnengelaten, blijven langer vastzitten

'Wegens omstandigheden gesloten', de Rabobank in Oudenbosch. (foto: Martijn de Bruin)

OUDENBOSCH - De twee mannen (45 en 43) uit Roosendaal en Etten-Leur die maandagochtend gearresteerd zijn, blijven twee weken langer vastzitten. Ze zouden betrokken zijn bij de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest donderdagmiddag verlengd, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De twee mannen die bij het beveiligingsbedrijf EBN werken, zouden de kluisjesrovers hebben binnengelaten.

Over twee weken wordt opnieuw bekeken of de mannen langer vast moeten blijven. De periode kan met maximaal zestig dagen worden verlengd, daarna moet een rechtszaak volgen.

Politie en justitie vermoedden van meet af aan dat de roof een 'inside job' was, omdat het beveiligingssysteem in de bank gemanipuleerd was. De verdachten zouden de kluisjesroof overigens niet zelf hebben gepleegd, maar de overvallers hebben binnengelaten.

"Beveiligingsbedrijf EBN verleende van begin af aan alle medewerking", vertelt een woordvoerder van de politie, die eerder al de server van het beveiligingsbedrijf kopieerde. Mede dankzij de hulp van EBN konden de twee werknemers aangehouden worden. De huizen van de twee verdachten zijn doorzocht, net als een zonnestudio in Zundert.

Advocaat Isabel Wetzels liet eerder namens EBN weten dat de twee opgepakte medewerkers op non-actief zijn gezet. Zij gaf aan dat het bedrijf ontzettend is geschrokken van de situatie. De Rabobank heeft het vertrouwen in EBN opgezegd en vertelde dat het in zee gaat met een ander beveiligingsbedrijf.

Buit

Het is niet precies duidelijk wat de dieven allemaal hebben meegenomen. Dat komt omdat niemand, behalve de eigenaar van het gehuurde kluisje zelf, weet wat er allemaal in de kluisjes lag opgeslagen. Wel is bekend dat er veel geld, goud en sieraden zijn buitgemaakt.

