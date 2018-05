Joods monument staat op omvallen, herdenking Joodse oorlogsslachtoffers in Cuijk verplaatst

CUIJK - De herdenking van omgekomen Joden in Cuijk is dit jaar niet op haar gebruikelijke plaats. Doordat het Joods monument in de gemeente op omvallen stond, is besloten niet daar maar op het Stationsplein stil te staan bij de Joodse slachtoffers.

"Toen ik hoorde dat het monument op omvallen staat, dacht ik: oeh", vertelt Janneke Hoefs, voorzitter van het Comité Herdenking en Bezinning Cuijk. Dat organiseert al jaren de herdenking. Voorafgaand aan de 4 meiherdenking worden in de gemeente de omgekomen Joden apart herdacht bij de synagoge.





De voorgevel van het pand is monumentaal erfgoed en eigendom van de gemeente. De rest van het gebouw heeft een andere eigenaar. Tijdens renovatiewerkzaamheden is er iets fout gegaan waardoor het pand dreigde om te vallen. Hoefs: "Ik hoorde dat dus gisteren. We zijn snel met de gemeente en andere betrokkenen om de tafel gaan zitten en hebben een alternatief bedacht.

"Het is heel jammer, maar we hebben een goede oplossing weten te vinden," vertelt Janneke Hoefs. "Toen we woensdag deze beslissing maakten waren we nog in de veronderstelling dat het gevaarlijk zou zijn de herdenking hier te houden. Dat is nu niet meer het geval. Maar je ziet overal nog dat er gewerkt is aan het monument. Daardoor vinden we het niet gepast om hier te herdenken. Daarom zijn we heel blij met de plek op het stationsplein."

Na de herdenking bij de synagoge vindt de 4 meiherdenking altijd al plaats op het Stationsplein. In feite wordt die herdenking nu dus uitgebreid.