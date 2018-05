Ongeluk veroorzaakt lange file op A27 bij Werkendam

De linkerrijstrook is afgesloten voor verkeer. (Archieffoto)

WERKENDAM - Een ongeluk zorgt voor een lange file op de A27 bij Werkendam. Het ongeluk gebeurde even voor vijf uur in de richting van Gorinchem. Vrijwel direct werd de linkerrijstrook afgesloten en stond er een lange file.

Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Meer informatie volgt.