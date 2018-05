Europa: kerncentrale Doel zo snel mogelijk sluiten

DOEL - Europese politici maken zich zorgen over de kerncentrale in Doel. Na een debat op donderdagochtend waarbij de Belgische premier Charles Michel het Europees Parlement toesprak over de toekomst van Europa, stelden de parlementariërs verschillende vragen over de kerncentrale, waar 23 april een waterlek was en radioactief water wegstroomde.

Er zou vier liter water per minuut gelekt hebben, dat is opgevangen in een reservoir. “Mijn Franse, Duitse en Nederlandse collega’s liggen meer wakker van nucleaire veiligheid dan de Belgische regering,” aldus Kathleen Van Brempt van de Belgische politieke partij S.P.A.

Philippe Lamberts (Ecolo): “Onze buurlanden zijn bezorgd omdat wij stokoude kerncentrales openhouden.”

Michel zei opnieuw dat de Belgen ernaar streven om de kerncentrale in 2025 te sluiten, maar kan geen garanties afgeven

Later op de middag werd ook in het Belgische parlement gedebatteerd over de kwestie. Uitbater Engie Electrabel informeerde het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) pas op 30 januari met details over het lek. Pas op 2 mei bracht de FANC details naar buiten. Volgens de Belgische minister van Binnenlandse Zaken had dat eerder gemoeten. Zowel de oppositie als de coalitiepartijen willen dat de kerncentrale in 2025 echt wordt gesloten.