Het is 'Niet Weggooien'-dag, want spullen uit de oorlog moeten bewaard blijven

VUGHT - De actie Niet Weggooien is een initiatief van musea die zich met de Tweede Wereldoorlog bezighouden. Ze willen dat voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren die nu nog bij mensen op zolder liggen bewaard worden voor de toekomst. In Nationaal Museum Kamp Vught zijn deze spullen ook te zien, waaronder de kurkpost van Jo Elsendoorn aan zijn geliefde Riek Snel.

Jo en Riek waren onderwijzers, toen in 1940 de oorlog uitbrak werden ze actief in het verzet. Beiden kwamen terecht in Kamp Vught. Jo wist te onvluchten, Riek zou later overlijden in het concentratiekamp Ravensbrück.

Kurkenpost

Na zijn ontsnapping duikt Jo onder. Vanuit zijn onderduikadres schrijft hij piepkleine briefjes aan zijn Riek. Die verstopt hij in de kurken van bessensapflesjes, die in voedselpakketten naar Kamp Vught worden gestuurd.

De briefjes zijn nu te zien in Nationaal Museum Kamp Vught.

Klein popje

Ook te zien in het museum: een klein popje. Riek maakte het tijdens haar gevangenschap in Kamp Vught. Het popje is 17 centimeter hoog en gemaakt van ijzer, hout een stukje kampkleding en een plukje van Rieks eigen haar.

Het popje was bedoeld voor Jo. Onder haar arm draagt ze een klein boekje met de tekst 'Hopelijk kom ik gauw in een andere jurk naar je toe'. Het popje werd na Jo's overlijden in 2014 aan het museum geschonken.