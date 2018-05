Logistics Community Brabant gaat met 'fresh brains' de logistieke markt bestormen

BREDA - BREDA - Logistics Community Brabant. Onder die naam werd vorige week in Breda een nieuw logistiek kenniscentrum gelanceerd. Brabant is op logistiek gebied een ankerpunt te midden van de grote zeehavens en de doorvoer van goederen naar andere Europese landen. “We zijn een topsector op logistiek gebied, maar zijn we dat over tien of vijftien jaar nog?”, zegt Leo Kemps, directeur Logistics Community Brabant.

Het antwoord op deze vraag moet de komende jaren komen uit de hoek van de Logistics Community Brabant (LCB). Leo Kemps: “Het LCB wil de komende jaren het innovatieve vermogen van de logistieke sector flink vergroten. Met financiële hulp van de provincie en de gemeente Breda kunnen we daar de komende acht jaar aan gaan werken.” Met ‘we’ bedoelt Kemps ook de universiteiten van Eindhoven en Tilburg, de Defensie Academie en de NHTV.

Levensbelang

De samenwerking moet uiteindelijk ertoe leiden dat de logistieke sector over tien of vijftien jaar nog steeds aan de top staat. "We gaan de komende tijd kijken of de huidige processen in onze sector niet beter, sneller of efficiënter kunnen. Dat is van levensbelang voor de sector en ook nog eens om de werkgelegenheid te waarborgen. We hebben een veel groter belang dan alleen de vrachtwagens door Brabant te begeleiden", stelt Kemps.









Fresh brains

In het tv-programma Booming Brabant stelt de directeur van het LCB in het bezit te zijn van uniek gereedschap. “We kunnen in totaal duizend studenten van de vier kennisinstellingen inzetten om kennis en innovatie in de logistieke sector verder te ontwikkelen. Verder gaan we ook zorgen dat nieuwe kennis en technieken ook worden toegepast. We gaan het werkveld nadrukkelijk meenemen in die ontwikkelingen.”

Volgens Kemps gaat dat gebeuren door – zoals hij het noemt – fresh brains. "Studenten die op alle niveaus met een frisse kijk complexe problemen en uitdagingen in het bedrijfsleven willen aanpakken." Verder zouden wat hem betreft de fresh brains efficiënter en effectiever bij bedrijven ingezet moeten worden. "We zijn in kaart aan het brengen waar onze studenten stagelopen. Waar zijn ze mee bezig? Kunnen we die kennis oppakken en elders benutten in de sector?"









Logistics Community Brabant krijgt acht jaar de tijd om het innovatieve slagkracht van de sector in Brabant te vergroten. Maar directeur Leo Kemps heeft haast. “Binnen twee jaar moeten we al toegevoegde waarde leveren.”