Watermerk en fingerprint tegen piraterij, Civolution uit Eindhoven won er een Emmy Award mee

EINDHOVEN - Het illegaal downloaden en verkopen van bijvoorbeeld films, oftewel piraterij. Om de film- en televisie-industrie te wapenen tegen deze vorm van diefstal bedacht het Eindhovense bedrijf Civolution het watermerk en de fingerprint. Het leverde het bedrijf twee Emmy Awards op in de categorie Technology & Engineering.





Alex Terpstra is oprichter van Civolution. Zijn bedrijf dat begon onder de vlag van Philips en later met behulp van durfinvesteerders verzelfstandigde, is inmiddels verkocht. Maar liefst twee keer mocht hij een Emmy Award in ontvangst nemen voor de ontwikkeling van Video Identificatie techniek. “Superleuk. In Las Vegas weten ze precies hoe ze een dergelijk evenement moeten neerzetten”, vertelt Alex Terpstra.

Bioscoop

Ben je ooit van plan geweest om in een bioscoop met je mobiele telefoon iets op te nemen? Dan loop je het risico getraceerd te worden via de watermerktechniek van Civolution. “In alle bioscopen te wereld wordt via speciale software gebruikgemaakt van ons watermerk”, zegt Terpstra. “Daarmee worden bioscoop, zaal en tijdstip vastgelegd. Dat helpt bij het opsporen.”

Met deze techniek won Civolution in 2016 een eerste Emmy Award. Terpstra: “Een watermerk is het verbergen van informatie in bijvoorbeeld video-content. Het is niet met het blote oog te zien, maar wel met bepaalde software terug te vinden. Op die manier is de content uniek voor een bepaalde consument of bedrijf. Als er bijvoorbeeld een illegale kopie van de film wordt gemaakt, is die altijd te herleiden naar de persoon waar het misging.”









Fingerprinting

Onlangs kwam er een tweede Emmy op de schoorsteen te staan van Alex Terpstra. Dit keer voor de fingerprinting-techniek waarmee snel en efficiënt online bepaalde copyright video-content kan worden getraceerd. “Tien jaar geleden zijn we met deze techniek begonnen tijdens de Olympische Spelen in Beijing. De zender NBC had in Amerika de rechten voor de beelden en wilde voorkomen dat samenvattingen van bijvoorbeeld finales voortijdig op internet zouden komen”, vertelt Terpstra. “Toen hebben we de techniek ingezet om alle uitzendingen te fingerprinten. Samen met een partner hebben we daarna internet, inclusief Youtube, gescand om alle geüploade filmpjes gelijk te verwijderen.”