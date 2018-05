Racen als Max Verstappen, maar dan met modelauto's: 'Als je crasht, zit je er zelf niet in'

RUCPHEN - Je zou het misschien niet verwachten, maar in Rucphen ligt een heus formule 1-circuit. Het is wel kleiner dan normaal, want de auto’s die er op rijden zijn in miniatuur en worden op afstand bestuurd. Dat lijkt misschien op speelgoed, maar dat is het zeker niet. Tot zondag strijden professionele modelracers om de Europese titel.

Formule 1 in het klein met alles erop en eraan. Inclusief een circuit, pitstops voor brandstof en banden. Tot zondag vinden in Rucphen de European Nitro Series plaats. Een Europese competitie voor brandstof aangedreven modelauto's. Hoe klein de auto’s ook, de competitie is gigantisch met deelnemers uit de hele wereld. "Omdat het een belangrijke Europese competitie is, komen er mensen uit de hele wereld hier om samen te racen", vertelt organisator en coureur John Ermen uit St. Willebrord.

Deze auto’s halen snelheden tot wel 120 kilometer per uur binnen anderhalve seconde. Kinderspel is het dus zeker niet. Dan zit je toch liever zelf in een echte formule 1-auto zou je denken? "Natuurlijk zou dat ik dat wel willen, maar dit is net wat goedkoper. Daarnaast leer je veel kennen over de techniek achter de auto's en als je crasht, zit je er zelf niet in. Dat totaalpakket maakt het heel interessant."

John is al meermaals Nederlands kampioen geworden en rijdt inmiddels mee in de wereldtop. Zo reisde hij al af naar Japan en Australië voor wedstrijden. Toch is hij elke finale weer gespannen. "Als darten topsport is, dan zou ik zeggen dat dit dat zeker ook is.", aldus John. Want wie denkt dat dit makkelijk is... heeft het mis.