Politiemol Mark M. vrij na fout Openbaar Ministerie

EINDHOVEN - Het gerechtshof in Den Bosch moet politiemol Mark M. (31) vrijlaten door een eerder gemaakte fout van het Openbaar Ministerie. Toen M. nog in voorarrest zat heeft het OM niet op tijd verlenging van dat voorarrest aangevraagd.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Mark M. moest vijf jaar de gevangenis in voor het verraden van politiegeheimen.

Mark M. moest na zijn veroordeling direct de cel in. Maar omdat hij in beroep ging, gold dit als voorarrest. Zo'n voorarrest moet op tijd verlengd worden door het OM, in dit geval binnen 60 dagen. Maar M. zat al 67 dagen vast, zo viel zijn advocate Fébe Schoolderman op.

Schoolderman vroeg onmiddellijke vrijlating voor haar cliënt, en kreeg dit donderdag ook. De Roermondse gevangenis wil M. vrijdag vrijlaten. Schoolderman is het hier volgens het ED niet mee eens, ze wil onmiddellijke vrijlating.

Computervredebreuk

Mark M. uit Weert werkte bij de Nationale Recherche in de regio Eindhoven. Zijn werkgever kwam hem op het spoor toen er vertrouwelijke documenten opdoken in een andere zaak.

Volgens de rechtbank raadpleegde Mark M. het politiesysteem voor 'alles en iedereen'. Hij voerde 28.541 zoekopdrachten in meer dan drie jaar tijd in. Daar was hij niet toe bevoegd, waardoor volgens de rechter computervredebreuk is bewezen. Er was geen bewijs dat hij zich voor die informatie liet betalen, maar wel dat hij beloftes aannam. De rechtbank zag dat ook als omkoping. Mark M. werd ook veroordeeld voor witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.