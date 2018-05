OG3NE gaat punten voorlezen die hun vader geeft tijdens finale Eurovisie Songfestival

FIJNAART - OG3NE doet ook dit jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Niet weer als deelnemer uiteraard, want Nederland wordt vertegenwoordigd door Waylon. De zingende zusjes uit Fijnaart gaan volgende week zaterdag, tijdens de finale van het festival, wel de punten van de Nederlandse vakjury doorgeven. Een van de leden van die jury is Rick Vol, de vader van Lisa, Amy en Shelley.

Het drietal eindigde vorig jaar in Kiev als elfde met 'Lights and Shadows’. Dat zij eind volgende week de score mogen oplezen is overigens niet bijzonder. Het is inmiddels een traditie geworden dat dat wordt gedaan door de deelnemer van het jaar ervoor.

Op vrijdag al punten

Op vrijdag 11 mei komt de vakjury samen bij AVROTROS om naar de juryfinal te kijken. De gehele show wordt die vrijdagavond namelijk van begin tot eind uitgevoerd. In alle deelnemende landen kijken dan de vakjury's live mee naar deze show.

Daardoor is die 'generale' voor alle deelnemers net zo belangrijk is als de show van zaterdagavond. Want de helft van de punten wordt hier al uitgedeeld, door de vakjury’s. Deze punten worden doorgegeven aan de organisatie van het Eurovisie Songfestival en de volgende avond worden die voorgelezen door vertegenwoordigers van ieder deelnemend land.

Ook Krabman in vakjury

Rick Vol is niet alleen vader van de zangeressen uit Fijnaart, hij was ook de tekstschrijver/producer van 'Lights and Shadows'. In de Nederlandse vakjury zit ook Arno Krabman. Hij is de oprichter en eigenaar van Graveland studio. Hij produceert, schrijft, speelt gitaar en werkte met onder anderen dj Hardwell uit Breda.

De finale van het Eurovisie Songfestival is 12 mei vanaf 21.00 uur te volgen op NPO1. Waylon zit in de tweede halve finale op donderdag 10 mei vanaf 21.00 uur. Ook op NPO1.