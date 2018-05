Meesterknecht Sam Oomen hoopt Tom Dumoulin lang te helpen, maar heeft ook altijd twijfels

TILBURG - Sam Oomen rijdt vrijdagmiddag zeven minuten voor half vier van het startpodium voor de tijdrit in de Giro d’Italia. Hij begint dan aan zijn tweede grote ronde in zijn loopbaan. Na de Vuelta staat hij nu voor het eerst aan de start van de ronde van Italië. En dat als meesterknecht van Tom Dumoulin. Hij kijkt er naar uit, maar heeft ook twijfels.

Meesterknecht van Dumoulin, de winnaar van de vorige editie van de Giro. Een bijzondere rol. "Het is een hele aparte ervaring. Dat hij vorig jaar gewonnen heeft geeft het geheel wel een andere beleving. Maar het is hoe dan ook mijn eerste Ronde van Italië. Wat dat betreft is het sowieso speciaal", zegt Oomen in aanloop naar de Giro.

Twijfels

Oomen wordt gezien als belangrijkste ‘hulpje’ van Dumoulin, die zijn titel wil verdedigen. “Ik krijg er geen rillingen van, maar het is wel een speciale taak. Ik hoop echt dat ik heel diep in de wedstrijd van waarde kan zijn voor Tom. Ik hoop een zekerheidje voor hem te zijn.”

Zelf is de 22-jarige Tilburg daar echter nog niet zeker van. “Ik heb altijd wel een beetje twijfels voor zo’n grote wedstrijd. Zeker voor een grote ronde. De Vuelta was goed voor mijn zelfvertrouwen. Ik zag dat ik lang mee kon met de beste renners. Maar ik ben me ook bewust geworden van hoeveel er kan gebeuren in een grote ronde.”

LEES OOK: Sam Oomen als meesterknecht van Tom Dumoulin naar Giro: 'Hij heeft al laten zien dat hij goed is'

Jeruzalem

De start van de Giro is in Jeruzalem, daar begint de ronde vrijdag met een korte tijdrit. Oomen probeert wat mee te krijgen van het land waar hij nu is. Maar de omgeving zorgt niet voor extra motivatie. “Niet speciaal. Ik ben altijd gemotiveerd en geïnspireerd om zo hard mogelijk te fietsen.”