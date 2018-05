Marie Jes (89) vertelt op Instagram over de oorlog: 'Bombardementen, maar ook gewoon naar de film'

Op instagram vertelt Marie Jes Ghering - Van Ierlant (89) over haar tienertijd in de Tweede Wereldoorlog

BREDA - Een alarmerende post op Instagram van Mariejestilburg: "Toen we ‘s nachts van een bruiloft in Baarle-Nassau naar huis reden, werd ineens de hele lucht verlicht door lichtkogels! Vliegveld Gilze-Rijen werd gebombardeerd! Wij moesten uit de auto en heel stil in de droge sloot gaan liggen. Het was heel eng..." Het is alleen niet mei 2018, maar mei 1943. Het Stadsmuseum Tilburg citeert op social media een maand lang uit dagboeken van Marie Jes Ghering - Van Ierlant over haar jeugd in de Heuvelstraat in Tilburg.

In het dagelijks leven in Tilburg liepen de oorlog en de gewone dingen naadloos in elkaar over. "We gingen rolschaatsen, naar de bioscoop en aten een ijsje." En op diezelfde pagina in de kleine compacte agenda schrijft Marie Jes ook over de overgave van Italië, over Joodse mensen in Tilburg die ineens een gele ster op hun kleding moeten dragen.

Uit het dagboekje blijkt bovendien dat ze een heel gewone tiener was, die klaagde over te veel huiswerk en zelfs strafwerk kreeg. Als ze dat af had, speelde ze zeeslagje. "We noemden het spel 'duikboten', knipten de vaartuigen uit papier en dan moest je proberen elkaar te doen zinken." Zo kreeg de oorlog een plekje in een spelletje van alledag.

Marie Jes heeft meer bewaard uit die tijd dan dagboeken en opstellen. Ze klapt een klassiek, blauw sieradendoosje open. Het beschermt drie kleine schatten. "Van het glas en metaal van neergestorte vliegtuigen lieten we bijvoorbeeld een hanger of een ring maken. En een dubbeltje met Wilhelmina erop werd tot dasspeld gemaakt. Die droeg je aan de binnenkant van je revers, als steun aan het Koningshuis."

Marie Jes vindt het heel belangrijk dat de jeugd nu nog verhalen te horen krijgt over de Tweede Wereldoorlog. "Natuurlijk moet er aandacht zijn voor de jodenvervolging en de hongerwinter. Maar ik wil via deze moderne weg de jeugd ook vertellen hoe het gewone dagelijks leven er uitzag."



Hieronder een paar posts die een inkijkje geven in het leven van tiener Marie Jes: