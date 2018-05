Michael van Gerwen in Premier League snel klaar met wereldkampioen Rob Cross

BIRMINGHAM - Michael van Gerwen heeft donderdagavond met groot gemak gewonnen van Rob Cross. De nummer één van de wereld won met 7-2 van de Engelsman.

"Michael is de nummer één van de wereld en dat is natuurlijk niet zomaar", zei Rob Cross in aanloop naar de wedstrijd in de Premier League. Dat bleek ook wel tijdens de wedstrijd. Heel snel stond de regerend wereldkampioen op een 2-0 achterstand. Cross kreeg in beide legs een pijl op een dubbel, maar Mighty Mike profiteerde beide keren van een misser van de Engelsman.

Met een tweede break kwam Van Gerwen op 3-0, de vierde leg ging ook simpel naar 'MvG'. Van Gerwen gooide in die eerste vier legs slechts eenmaal de maximale score, maar hij haalde wel een enorm hoog gemiddelde: 117,88.

Beslissing

Na de twee breaks wist Cross twee keer zijn eigen leg te winnen, maar hij kon niets forceren op de momenten dat Van Gerwen aan een leg mocht beginnen. De topdarter uit Vlijmen maakte bovendien indruk met een 144-finish. Bij een 6-2 stand mocht Van Gerwen gooien voor de winst. Zijn eerste matchdart was meteen raak. Na twee keer een enkele achttien gooide hij de wedstrijd uit via bullseye.

Records

Van Gerwen sloot de wedstrijd tegen Cross af met een gemiddelde van 111,57. Dat is het hoogste gemiddelde dit jaar in de Premier League. Door de zege is de topdarter ook zeker van de eerste plaats aan het einde van het Premier League-seizoen, voor het zesde jaar op rij.

Van Gerwen weet daardoor dat hij het in de play-offs op moet nemen tegen de nummer vier van de ranglijst. Wie dat is, is nu nog niet bekend. Cross is een van de darters die nog als vierde kan eindigen, ook Michael Smith, Gary Anderson en Daryl Gurney kunnen nog als vierde eindigen.