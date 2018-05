Gemert heeft als enige alleen maar vrouwelijke wethouders: 'Wij zijn alle vier heel verschillend'

GEMERT-BAKEL - Miranda de Ruiter, Anke van Extel-van katwijk, Wilmie Steeghs en Inge van Dijk. Dat zijn de vier wethouders die de komende periode Gemert-Bakel gaan besturen. Los van burgemeester Michiel van Veen is dat een volledig vrouwelijk college, en daarmee zijn ze de enige in Nederland.

"In elk team moet een goede diversiteit zijn, maar dat gaat verder dan man of vrouw. Diversiteit in competenties is minstens zo belangrijk!" zegt Miranda de Ruiter, de nieuwe CDA wethouder van (onder meer) financiën. Voordat ze wethouder werd werkte ze in 'een echte mannenwereld', het bankwezen.

Haantjesgedrag

"Mannen zijn vaak wat sneller in beslissen, oordeelsvorming. Vrouwen twijfelen misschien sneller aan hun eigen kunnen, ze overwegen meer" aldus De Ruiter. Om er meteen aan toe te voegen: "Nu vergelijk ik misschien teveel met mezelf, ook niet alle vrouwen zijn zo."

Wel denkt ze dat de verschillen in het bankwezen groter zijn dan in de politiek: "Ik heb de verschillen daar meer gemerkt. Daar was meer haantjesgedrag te zien dan bij de mannen in de Gemertse politiek."

Een grote verrassing is het college met vier vrouwen niet. "De lijsttrekkers van de twee partijen die nu de coalitie vormen zijn vrouw. Op de lijst van het CDA waren zelfs de nummer een, twee en drie vrouw. Dat speelde totaal geen rol."

Heel verschillend

Wie denkt dat het nieuwe college nu een eensgezind vrouwengezelschap is, heeft het mis: "Wij zijn alle vier heel verschillend."

"Het zal informeel misschien wel vaker over nieuwe jurkjes of nieuwe schoenen gaan. Dat verwijt kregen de twee vrouwen die de vorige periode wethouder waren ook al van hun mannelijke collega's. Maar ja, als dat het enige verschil dan is..."

Enige in Nederland

Deze periode is Gemert-Bakel de enige gemeente in Nederland met alleen maar vrouwelijke wethouders. Vooralsnog, want de coalitievorming is nog niet overal klaar. Waarom alleen in Gemert en nergens anders? De Ruiter: "De ambitie van vrouwen heeft vaak toch nog een achterstand. Ik denk dat het daarmee te maken heeft."

Hoe kijkt ze eigenlijk aan tegen de aandacht die dit fenomeen nu krijgt? "Redelijk neutraal. Toevallig hebben wij vier vrouwen, als het mannen waren geweest had ik het ook prima gevonden. Het gaat om de kwaliteit."