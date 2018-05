Politie vindt explosieven in boerderij Steenbergen

STEENBERGEN - Op een boerderij aan de Welbergsedijk in Steenbergen heeft de politie explosieven gevonden. De politie was donderdagavond het huis aan het doorzoeken toen ze de explosieven vonden. De bewoner is aangehouden.

Politieauto's, een brandweerwagen en een ambulance. Het afgesloten terrein van de boerderij stond vol met voertuigen van hulpdiensten. Agenten zochten ook in de tuin. Een speurhond liep met zijn begeleider over het terrein. Wat voor soort explosieven er zijn gevonden, is niet bekend gemaakt. Buiten in de tuin werden objecten gefotografeerd. Het is niet duidelijk of dit de explosieven waren.







Volgens de politie is er geen gevaar geweest voor omwonenden. De ambulance was er alleen uit voorzorg. De Explosieven Opruimingsdienst zorgt dat de ontplofbare stof wordt opgeruimd. Waarschijnlijk worden de explosieven binnenkort tot ontploffing gebracht.