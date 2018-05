Eén miljoen euro voor Nationaal Monument Kamp Vught

VUGHT - Het Nationaal Monument Kamp Vught krijgt 1 miljoen euro van staatssecretaris Paul Blokhuis. Het geld is bedoeld om de verhalen over de Tweede Wereldoorlog te verzamelen en bewaren.

Volgens de overheid moet Kamp Vught gaan uitbreiden omdat er steeds meer bezoekers komen. Paul Blokhuis: “Steeds minder mensen kunnen uit eigen ervaring verhalen vertellen over de verschrikkingen van de oorlog, de keuzes die men moest maken, over dierbaren die men heeft verloren. Hoe goed is het dan dat er plekken zijn waar herinneringen levend blijven en verhalen daarmee niet worden vergeten."

Ook het Kamp Amersfoort krijgt 1 miljoen euro. De interesse voor de kampen neemt toe. Scholen brengen steeds vaker een bezoek. In 1942 werd begonnen met de bouw van Konzentrationslager Herzogenbusch, zoals Kamp Vught officieel heette. Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten nazi-Duitsland. De SS bouwde het kamp omdat ze anders de toenemende stroom gevangenen niet meer konden verwerken.

Drama

In kamp Vught gebeurden verschrikkelijke dingen. Het 'bunkerdrama' is een voorbeeld van de wreedheden in het kamp. Toen een aantal vrouwen protesteerden tegen de regels in het kamp, liet kampcommandant Grünewald 74 vrouwen in één kleine cel opsluiten. De vrouwen zaten op elkaar geperst op een oppervlakte van negen m², met nauwelijks ventilatie. Pas na 14 uur werd de deur geopend. Tien vrouwen stierven in de cel.





Steeds minder mensen kunnen vertellen over hun ervaringen in de oorlog. Die verhalen moeten bewaard blijven, vindt Blokhuis: "Ik ben heel trots op de mensen in deze centra die zich inzetten dat dit alles behouden blijft. Zeker voor nieuwe generaties”.