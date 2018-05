Michael van Gerwen weet dat hij de beste is: 'Maar ik moet het elke week bewijzen'

VLIJMEN - Michael van Gerwen won donderdagavond met gemak van Rob Cross. Door die zege kon hij weer een flink geldbedrag op zijn rekening bijschrijven, omdat hij de Premier League afsluit als nummer één. Hij won met het tot nu toe hoogste gemiddelde van het seizoen. Daarmee laat Van Gerwen zien op dit moment de beste darter te zijn, maar dat wist hij zelf al.

"Ik weet dat ik beter ben, maar ik moet ervoor zorgen dat ik het elke week bewijs", zegt Van Gerwen op de website van dartsbond PDC. "Sommige mensen noemen het arrogant, ik noem het 'geloven'. Ik weet dat ik elke week goed moet presteren en ik moet ervoor zorgen dat ik de juiste dingen op het juiste moment doe."

Winst tegen Cross

Van Gerwen won overtuigend van Cross. De eerste vier legs gingen allemaal naar Mighty Mike. Uiteindelijk pakte de Engelsman nog twee legs, maar kon hij een ruime 7-2 nederlaag niet voorkomen. "Je moet Rob onder druk houden, want hij heeft veel zelfvertrouwen. Ik heb hem onder druk weten te houden. Ik heb niet veel fouten gemaakt. Het was een grote overwinning voor mij."

Eerste plaats

Door de zege verzekerde Van Gerwen zich van de eerste plaats in de Premier League. Met nog één wedstrijd te spelen in het reguliere seizoen kan Michael Smith de darter uit Vlijmen niet meer inhalen. "Ik ben heel erg blij dat ik voor de zesde keer de beste ben."

Het is meer dan alleen leuk voor Van Gerwen dat hij eerste is geworden. Naast de eer levert het 'MvG' een mooi geldbedrag op. Hij krijgt een bonus van 25.000 pond, omgerekend 28.400 euro. Dat komt bovenop het prijzengeld dat hij gaat krijgen voor zijn uiteindelijke positie. Van Gerwen zit in de play-offs en is dus zeker van de halve finale, goed voor ruim negentigduizend euro. Dat is nog niets in vergelijking met het geld dat hij ontvangt bij winst, dat is bijna 284.000 euro.

'Allemaal goede spelers'

Van Gerwen weet nog niet wie hij gaat treffen in de halve finale. "Het maakt niet uit, het zijn allemaal goede spelers. Maar ik moet mijn eigen ding doen, dan versla ik ze allemaal. Maar ik denk er zeker niet te makkelijk over. Ik weet dat ik goed moet presteren."





